Arcsa advirtió sobre posibles lesiones oculares asociadas al uso de determinados medicamentos para adelgazar y tratar la diabetes.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) advirtió este martes 17 de noviembre de 2026 sobre un posible incremento del riesgo de lesiones oculares asociado al uso de determinados medicamentos utilizados para bajar de peso y controlar la diabetes.

La alerta se emitió después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) identificara un posible aumento del riesgo de desarrollar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA), una enfermedad poco frecuente que puede provocar pérdida permanente de la visión.

¿Qué medicamentos están bajo advertencia?

Los fármacos señalados pertenecen al grupo de los agonistas del receptor GLP-1, que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre y controlar el apetito.

Entre los principios activos incluidos están semaglutida, liraglutida, lixisenatida y tirzepatida, presentes en distintos tratamientos para la diabetes y el control del peso.

Según Arcsa, hasta el 11 de noviembre de 2026, Ecuador registraba 46 registros sanitarios vigentes correspondientes a medicamentos de este grupo.

¿Cuáles son los síntomas de alerta?

La NOIANA se produce por una disminución del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico y puede ocasionar afectaciones repentinas en la visión.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Pérdida repentina e indolora de la visión en un ojo

Aparición de puntos ciegos o reducción del campo visual

Alteraciones en la percepción de los colores

Visión borrosa o zonas nubladas

Un análisis de 126 ensayos clínicos identificó 6 casos por cada 100 000 personas-año entre quienes recibieron estos medicamentos, frente a 3,8 casos en los grupos de comparación. Aunque el riesgo es poco frecuente, las autoridades consideran necesario advertir a los pacientes.

¿Qué recomienda la Arcsa?

La entidad sanitaria recomienda acudir inmediatamente a un profesional de salud ante cualquier alteración repentina de la visión.

Además, los pacientes no deben suspender ni modificar sus tratamientos por cuenta propia, sino consultar con su médico para evaluar los posibles riesgos y beneficios.

Arcsa también pidió a los profesionales de la salud informar sobre estas advertencias y mantener la vigilancia de posibles reacciones adversas.