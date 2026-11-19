Así luce el estadio Metropolitano para la final de la Sudamericana

A pocas horas de la gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla presenta una imagen completamente renovada tras un intenso proceso de modernización.

El escenario deportivo colombiano, elegido para albergar el duelo decisivo de este sábado 21 de noviembre, entra en su recta final de alistamiento con cuadrillas de trabajadores ultimando detalles estéticos y operativos para recibir la cita continental.

Uno de los cambios más notorios en la infraestructura del recinto es la ampliación de su aforo, que pasó de unos 43 000 a aproximadamente 65 000 espectadores.

Para lograr esta expansión y mejorar la experiencia visual de los aficionados, se eliminó la tradicional pista atlética y se excavó el terreno de juego cerca de cuatro metros, permitiendo acercar las nuevas tribunas bajas al borde de la cancha mediante la instalación de unas 10 800 sillas retráctiles en los sectores oriental y occidental.

En el plano tecnológico y de comodidad, el estadio estrena una moderna fachada equipada con sistema de iluminación LED, pantallas gigantes de última generación y zonas internas totalmente remodeladas, incluyendo vestuarios de estándar internacional.

Estas adecuaciones buscan posicionar al escenario de la capital del Atlántico a la altura de las grandes finales del fútbol sudamericano y de futuros eventos deportivos de primer nivel.

El terreno de juego también fue sometido a una intervención integral con la instalación de un césped híbrido que combina grama Bermuda 419 con fibras sintéticas, respaldado por nuevos sistemas de drenaje y riego automatizado.

No obstante, en la antesala del encuentro surgieron las primeras observaciones técnicas desde la prensa internacional, luego de que el periodista Marcelo Benedetto señalara que, si bien el campo luce en buenas condiciones visuales, presenta cierta dureza atribuida a las altas temperaturas de Barranquilla.

En las tribunas y alrededores del escenario ya se siente el ambiente de fiesta futbolera, impulsado especialmente por la masiva llegada de seguidores de Boca Juniors y la delegación de Atlético Mineiro.

Las autoridades locales y la organización del torneo mantienen un despliegue logístico especial para garantizar la seguridad, la movilidad y el ingreso ordenado de decenas de miles de fanáticos que colmarán las graderías.

Con un estadio transformado y bajo la mirada de todo el continente, Barranquilla se prepara para vivir una jornada histórica que pondrá a prueba el funcionamiento de su renovada casa futbolística.

Más allá de los ajustes finales en el gramado y las instalaciones, el Metropolitano ya está listo para coronar al nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2026.