Pacientes con hemofilia dicen que llevan meses sin recibir sus tratamientos

Pacientes con hemofilia y enfermedad de von Willebrand se concentraron este lunes 16 de noviembre de 2026 frente al Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito.

Con un plantón, exigieron al Gobierno y a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) una solución al desabastecimiento de medicamentos.

Carmen Freire, presidenta de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana (Fundec), explicó que los pacientes no reciben sus tratamientos desde febrero.

Según indicó, la interrupción de la medicación preventiva puede provocar complicaciones graves, porque estas enfermedades pueden generar hemorragias internas y externas.

La representante advirtió que la falta de tratamiento afecta la calidad de vida y puede poner en riesgo la vida de los pacientes.

Además, señaló que algunas personas esperan una cirugía y necesitan recibir los medicamentos para poder someterse a esos procedimientos.

IESS no ha confirmado una fecha para entregar los medicamentos

Freire aseguró que la fundación presentó una carta al hospital para solicitar la compra de los fármacos. Sin embargo, indicó que la respuesta recibida fue que debían esperar, sin que se les entregara una fecha concreta para la disponibilidad de los tratamientos.

Los pacientes tampoco pueden asumir el costo de los medicamentos por su elevado precio, sostuvo la representante.

La dirigente explicó que, ante la falta de los fármacos específicos, algunos pacientes estarían recurriendo a tratamientos con crioprecipitado y plasma.

Freire expresó preocupación por esta situación y señaló que existen riesgos asociados al uso de estos productos, mientras que actualmente hay medicamentos específicos para tratar estas enfermedades.

La representante también mostró una respuesta del hospital, fechada el 24 de septiembre de 2026, en la que se informa que estaba en marcha el proceso para adquirir medicamentos como el factor von Willebrand y el factor VIII.

El documento señala que se contemplaba una compra mediante un mecanismo alternativo para reducir los tiempos, pero, según Freire, hasta este 16 de noviembre los pacientes todavía no reciben los fármacos.

De acuerdo con las cifras entregadas por la presidenta de Fundec, en el Hospital Carlos Andrade Marín se atiende aproximadamente a 25 pacientes con enfermedad de von Willebrand.

Además, señaló que en el país hay alrededor de 350 personas diagnosticadas con esta enfermedad y pidió que la compra de medicamentos se extienda a todos los hospitales del IESS.