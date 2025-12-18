Este ha sido el impacto económico de la migración de venezolanos en Ecuador

Los venezolanos han migrado a diferentes países de Latinoamérica tras una crisis social y económica.

La llegada masiva de población venezolana a Ecuador ha tenido un impacto en la economía nacional. Así lo evidencia un estudio impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y elaborado por Equilibrium Business, Data & Communities (BDC).

En un informe publicado el miércoles 17 de diciembre de 2025 se analizó siete años de integración de migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe, entre 2018 y 2025.

El éxodo venezolano transformó el mapa migratorio de la región. Lo que comenzó como una movilidad individual y temporal se convirtió en uno de los desplazamientos humanos más grandes de la historia reciente de América Latina.

La masiva migración de venezolanos obligó a países como Ecuador a replantear sus políticas de integración social, laboral y económica.

A partir de 2018, el fenómeno alcanzó un punto de inflexión: más de tres millones de venezolanos habían abandonado su país, y el perfil del migrante cambió. Ya no migraban solo profesionales solo, sino familias completas, mujeres, niños y adultos mayores.

La mayoría de venezolanos que llegaron a Ecuador y otros países de la región expresaron su intención de quedarse. En el caso ecuatoriano, el 66% de los migrantes de esa nacionalidad manifiesta planes de permanencia, especialmente aquellos que han logrado insertarse en el mercado laboral.

Las cifras muestran que se trata de una población mayoritariamente joven y en edad productiva. En Ecuador, más del 50% se encuentra en el rango de 18 a 39 años, lo que representa una oportunidad para dinamizar la economía.

El estudio destaca también el nivel educativo de esta población. Mientras solo el 15% de los ecuatorianos cuenta con un título universitario o técnico, entre los venezolanos esa proporción asciende al 25,3%.

La migración venezolana ha dinamizado el consumo y fortalecido el tejido productivo. Sus patrones de gasto, así como la creación de negocios han generado nuevas fuentes de empleo y comercio.

Sin embargo, persisten desafíos, por ejemplo, en Ecuador el 65% de los trabajadores venezolanos independientes se desempeña en la informalidad.

Remesas y aporte fiscal

Las remesas son otro componente clave del impacto económico. En Ecuador, el 45% de los hogares migrantes envía dinero al exterior, principalmente a Venezuela.

En términos fiscales, el aporte de la población migrante en Ecuador ha ido en aumento. Aunque representa entre el 0,04% y 0,06% del PIB, la contribución pasó de 43,2 millones en 2022 a 106,9 millones de dólares en 2025.

Además, los migrantes venezolanos en Ecuador aportaron 46,9 millones de dólares en impuestos.