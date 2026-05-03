Shakira, la primera latina en hacer historia en Copacabana con dos millones de asistentes

La cantante colombiana Shakira (i) se presenta junto a la cantante brasilera Maria Bethania en un concierto este sábado, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil).

Este sábado, la playa de Copacabana fue testigo de un despliegue de energía sin precedentes. Según datos de la alcaldía de Río, Shakira reunió a dos millones de fanáticos, superando la marca impuesta por Madonna en 2024 (1,5 millones) y quedando muy cerca del récord histórico de Lady Gaga (2,1 millones).

El espectáculo, que duró más de dos horas, recorrió tres décadas de éxitos que han marcado a varias generaciones.

De clásicos a nuevos himnos

La colombiana inició su presentación con "La fuerte", seguida de un mix de "Estoy Aquí", saludando al público en un perfecto portugués. Durante la noche, la artista alternó entre sus raíces y sus éxitos globales:

Homenajes y fuerza femenina: El concierto fue dedicado a las mujeres, resaltando su resiliencia bajo la premisa de que "juntas somos invencibles".

El concierto fue dedicado a las mujeres, resaltando su resiliencia bajo la premisa de que "juntas somos invencibles". Éxitos icónicos: No faltaron clásicos como "Pies descalzos", "Inevitable", "Ojos así" y "La tortura".

No faltaron clásicos como "Pies descalzos", "Inevitable", "Ojos así" y "La tortura". Ritmos latinos y urbanos: La diva incluyó canciones de su álbum más reciente, Las mujeres ya no lloran , y colaboraciones como "TQG" y "La bicicleta".

La diva incluyó canciones de su álbum más reciente, , y colaboraciones como "TQG" y "La bicicleta". El clímax: El tema "Waka Waka" fue el momento de mayor euforia, logrando que la multitud saltara al unísono en un despliegue de color y coreografía.

Invitados de lujo en el escenario

Shakira no estuvo sola en esta hazaña histórica; estuvo acompañada por figuras clave de la música brasileña y latina:

Anitta: Interpretó a dúo el reciente lanzamiento "Choka Choka".

Interpretó a dúo el reciente lanzamiento "Choka Choka". Caetano Veloso y María Betania: Unieron sus voces a la de la colombiana para los clásicos "O leaozinho" y "O que é, o que é".

Unieron sus voces a la de la colombiana para los clásicos "O leaozinho" y "O que é, o que é". Ivette Sangalo: Reeditó su colaboración de 2011 al cantar juntas "Um pais tropical".

Vínculo con Brasil

Visiblemente emocionada, la artista recordó que se enamoró de Brasil a los 18 años, siendo el primer país que le abrió las puertas al inicio de su carrera.

Este megaconcierto gratuito no solo refuerza su posición como la reina del pop latino, sino que celebra la potencia y alegría de la cultura latina ante los ojos del mundo.