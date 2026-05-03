Irán desafía a EE.UU. a elegir entre un 'mal acuerdo' o una operación militar 'imposible'

Irán desafía a EEUU a elegir entre un mal acuerdo o una operación militar imposible

Este domingo, los Guardianes de la Revolución iraníes desafiaron abiertamente a Estados Unidos a elegir entre una operación militar que califican de "imposible" o aceptar lo que Washington consideraría un "mal acuerdo" con la República Islámica.

Según un comunicado difundido por la televisión pública, el servicio de inteligencia de este cuerpo militar sostiene que la capacidad de decisión de Donald Trump se ha estrechado tras el estancamiento del conflicto que inició con el alto el fuego del 8 de abril.

El "ultimátum" iraní se apoya en tres factores estratégicos:

Bloqueo portuario: Teherán exige el fin del bloqueo estadounidense a sus puertos.

Teherán exige el fin del bloqueo estadounidense a sus puertos. Geopolítica: Irán menciona un "cambio de tono" por parte de China, Rusia y Europa frente a la postura de Washington.

Irán menciona un "cambio de tono" por parte de China, Rusia y Europa frente a la postura de Washington. Puntos de fricción: Persisten discrepancias profundas sobre el control del Estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

La respuesta de Trump y el plan de 14 puntos

A través de su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump expresó sus dudas sobre la propuesta de paz enviada por Teherán a través de Pakistán.

"No puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años", afirmó el mandatario.

A pesar de que Trump notificó al Congreso que las hostilidades han "terminado", no descartó reanudar los bombardeos si Irán "se porta mal". El plan iraní de 30 días para finalizar la contienda exige, entre otros puntos: