Crucita, Salinas... incivilidades de ciudadanos durante el feriado de Carnaval

En la parroquia Crucita, del cantón Portoviejo, el Carnaval se salió de control cuando un grupo de ciudadanos obstaculizaron la circulación de un vehículo se subieron sobre él para bailar en plena vía pública.

Decenas de personas que estaban apostadas sobre la vía de ingreso al balneario manabita se abalanzaron sobre un vehículo liviano y rociaron espuma de carnaval. Bloquearon su paso mientras lo movían al ritmo de la música que sonaba a todo volumen en el lugar.

Otros transeúntes lanzaban espuma y se subían al automóvil para bailar.

El hecho, que se registró en video, generó debate en redes sobre el respeto y la seguridad en espacios públicos.

Salinas con lluvia y congestión vehicular

Por su parte, en Salinas la fiesta de Carnaval se vivió con relativa tranquilidad a excepción de algunos casos puntuales como turistas apostados en la vía pública con música a full volumen pasadas las 02:00.

Usuarios en redes compartieron videos donde se aprecia gran congestión vehicular producto de la masiva llegada de turistas, además de la lluvia que colapsó algunas arterias viales lo que complicó la movilización.

Además, el fuerte temporal invernal inundó calles y los turistas se vieron obligados a caminar en vías inundadas.