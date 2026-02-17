Incidentes en el MarianaFest de Manta; ciudadanos lanzaron frascos de carioca a la multitud

Lo que parecía un festival musical por Carnaval tranquilo degeneró en un incidente violento que dejó varias personas con contusiones y heridas.

El hecho se registró en la playa El Murciélago que reunió a cientos de turistas el domingo 15 de febrero.

Sin embargo, en pleno festival un grupo de personas comenzó a lanzar frascos de espuma, envases de cariocas y botellas hacia la multitud. El hecho generó caos, empujones y varias personas afectadas por los proyectiles en medio de la aglomeración.

El festival, uno de los más importantes de la agenda de Carnaval en el cantón manabita, donde miles de personas se citan para disfrutar de la música electrónica frente al mar, se vio empañado por esta incivilidad.

Videos que circulan en redes sociales muestran escenas de una verdadera lluvia de envases entre la gente que busca protegerse de no ser impactada por estos objetos.

Aunque no existe aún un reporte oficial de autoridades municipales ni de la Policía Nacional que detalle el total de heridos o si hubo atención médica por este episodio, usuarios que compartieron los videos en redes sociales señalan que personas resultaron lastimadas al ser golpeadas por los objetos arrojados en medio de la multitud.