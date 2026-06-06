Abren inscripciones para 76 cursos gratuitos del programa ‘Me Capacito’ en Ecuador
Los maestros ecuatorianos tienen una nueva oportunidad para fortalecer sus conocimientos profesionales.
Conoce las temáticas y cómo registrarte en la plataforma.
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Actualizado:
06 jun 2026 - 07:00
El Ministerio de Educación abrió una convocatoria con 76 cursos virtuales y gratuitos dirigidos a docentes, equipos directivos y personal de apoyo del sistema educativo.
Las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 14 de junio de 2026 a través de la plataforma del programa 'Me Capacito'.
La iniciativa busca impulsar la formación continua de los profesionales de la educación en distintas áreas de enseñanza y gestión educativa.
¿Qué cursos gratuitos pueden tomar los docentes?
La nueva oferta académica está enfocada en fortalecer cinco competencias profesionales:
- Didáctica
- Pedagogía
- Competencias digitales
- Habilidades socioemocionales
- Formación disciplinar
Los cursos están dirigidos a equipos directivos, docentes de Emprendimiento y Gestión, del área técnica agropecuaria y docentes de apoyo.
Entre las capacitaciones disponibles se encuentran temas como:
- Liderazgo pedagógico para la vinculación
- Planificación estratégica para el logro de resultados
- Gestión de equipos para la colaboración interna
- Manejo de datos para la toma de decisiones
- Apoyo entre pares para las prácticas docentes
- Coaching y trabajo colaborativo
- Diseño y planificación de ABP para el agroemprendimiento.
- Implementación y evaluación de ABP para el agroemprendimiento
- Vinculación con el sector productivo
- Agroindustria sostenible y el futuro del trabajo
Cómo inscribirse en los cursos
El Ministerio de Educación informó que el proceso de matrícula es completamente en línea a través de la plataforma oficial del programa 'Me Capacito'.
Los interesados deberán completar su registro antes de la fecha límite (14 de junio) establecida para acceder a los cursos.
La modalidad de estudio será virtual, gratuita y autoguiada, permitiendo que los participantes avancen en los contenidos de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y ritmo de aprendizaje.
Las clases correspondientes a esta convocatoria comenzarán el 17 de junio de 2026, una vez concluido el proceso de inscripción y asignación de cursos para los participantes registrados.
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