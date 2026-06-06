Abren inscripciones para 76 cursos gratuitos del programa ‘Me Capacito’ en Ecuador

Conoce las temáticas y cómo registrarte en la plataforma.

El Ministerio de Educación abrió una convocatoria con 76 cursos virtuales y gratuitos dirigidos a docentes, equipos directivos y personal de apoyo del sistema educativo.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 14 de junio de 2026 a través de la plataforma del programa 'Me Capacito'.

La iniciativa busca impulsar la formación continua de los profesionales de la educación en distintas áreas de enseñanza y gestión educativa.

¿Qué cursos gratuitos pueden tomar los docentes?

La nueva oferta académica está enfocada en fortalecer cinco competencias profesionales:

Didáctica

Pedagogía

Competencias digitales

Habilidades socioemocionales

Formación disciplinar

Los cursos están dirigidos a equipos directivos, docentes de Emprendimiento y Gestión, del área técnica agropecuaria y docentes de apoyo.

Entre las capacitaciones disponibles se encuentran temas como:

Liderazgo pedagógico para la vinculación

Planificación estratégica para el logro de resultados

Gestión de equipos para la colaboración interna

Manejo de datos para la toma de decisiones

Apoyo entre pares para las prácticas docentes

Coaching y trabajo colaborativo

Diseño y planificación de ABP para el agroemprendimiento.

Implementación y evaluación de ABP para el agroemprendimiento

Vinculación con el sector productivo

Agroindustria sostenible y el futuro del trabajo

Cómo inscribirse en los cursos

El Ministerio de Educación informó que el proceso de matrícula es completamente en línea a través de la plataforma oficial del programa 'Me Capacito'.

Los interesados deberán completar su registro antes de la fecha límite (14 de junio) establecida para acceder a los cursos.

La modalidad de estudio será virtual, gratuita y autoguiada, permitiendo que los participantes avancen en los contenidos de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y ritmo de aprendizaje.

Las clases correspondientes a esta convocatoria comenzarán el 17 de junio de 2026, una vez concluido el proceso de inscripción y asignación de cursos para los participantes registrados.