José Leopoldo Reinoso Paredes, taxista desapareció hace más de un mes en Quito

Un taxista de aplicaciones desapareció pasadas las 22:00 del lunes 9 de febrero del 2026 en Quito.

José Leopoldo Reinoso Paredes salió a laborar como taxista de las aplicaciones esa noche y desde entonces no se supo más de su paradero.

Tras más de un mes de su desaparición sus familiares continúan buscando al hombre y piden más acción por parte de las autoridades para investigar qué pasó con Reinoso.

Esa noche del 9 de febrero José dejó de contestar las llamadas en su teléfono. Esto hizo que sus familiares presentaran una denuncia ante las autoridades por su desaparición.

Su vehículo fue hallado en Cuenca

Sus familiares narraron a diario Metro que durante las labores de búsqueda, la familia logró conocer que el vehículo de José fue encontrado en la ciudad de Cuenca.

Pese al hallazgo las autoridades no han proporcionado más información sobre su paradero. El Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior señala las características físicas de José:

Edad actual: 46 años

Fecha de nacimiento: 05 de julio de 1979

Contextura: normal

Sexo: hombre

De nacionalidad: ecuatoriana

Tiene ojos color: negros

Tiene cabello color: negro

Estatura: 162 centímetros

Peso: 160 libras

Si usted tiene información del paradero de José puede comunirse al ECU 911 o a la línea 1800 delito (1800-335486)