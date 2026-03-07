Alerta por desaparición de Christopher Vasquez Morillo en el sur de Quito

Los familiares de Christopher Vasquez Morillo buscan desesperandamente al jóven que desapareció desde el pasado jueves 5 de marzo en Quito.

Se conoce que el jóven fue visto por última vez en el sector de La Ferroviaria, el sur de la capital.

Desde la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional se difundió una alerta para que si la ciudadanía sabe algo de su paradero pueda dar información.

Si crees haberlo visto, Llama al: ECU 911 / o las línea 1800-335486 / (593) 992872742