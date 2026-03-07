Alerta por desaparición de Christopher Vasquez Morillo en el sur de Quito
Se conoce que el jóven fue visto por última vez en el sector de La Ferroviaria, el sur de la capital.
Christopher Vasquez Morillo reportado como desdaparecido en Quito
07 mar 2026 - 13:05
Los familiares de Christopher Vasquez Morillo buscan desesperandamente al jóven que desapareció desde el pasado jueves 5 de marzo en Quito.
Desde la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional se difundió una alerta para que si la ciudadanía sabe algo de su paradero pueda dar información.
Si crees haberlo visto, Llama al: ECU 911 / o las línea 1800-335486 / (593) 992872742
