Jóvenes en Acción: alerta por intento de estafa relacionada con el programa

Una alerta de estafa relacionada con el programa Jóvenes en Acción se activó en Ecuador. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) advirtió sobre mensajes fraudulentos enviados a personas inscritas en el proceso.

A los beneficiarios del programa han llegado mensajes por WhatsApp en los que se les pide la devolución del dinero que reciben. Jóvenes en Acción entrega 400 dólares mensuales por tres meses.

El mensaje fraudulento llega desde una línea particular de Ecuador. El remitente incluso se identifica como el licenciado Pedro Sánchez.

Más adelante indica que la persona no ha sido seleccionada como parte del programa Jóvenes en Acción, por lo que tiene que devolver el dinero ese mismo día.

El texto incluso cita artículos de la Ley, aunque no los detalla, y anuncia que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) suspenderá los pagos.

Finalmente, el mensaje advierte que el Estado podría emprender procesos administrativos para recuperar el dinero entregado.

Asimismo, se envía un número de cuenta particular al que debe realizarse el pago.

El MIT recalcó que estos mensajes son falsos y buscan estafar a los beneficiarios de Jóvenes en Acción.

"El Gobierno Nacional y el Ministerio de Infraestructura y Transporte no solicitan devoluciones de dinero ni pagos de ningún tipo como parte de este programa", recalcó el Ministerio en sus redes sociales.