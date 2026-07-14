Ataque armado en el Mercado Mayorista de Quito deja un muerto

Una persona murió en un ataque armado dentro del Mercado Mayorista de Quito.

Un ataque armado se registró dentro del Mercado Mayorista, ubicado en el sur de Quito, la mañana de este martes 14 de julio de 2026.

Una persona murió a causa de los impactos de bala, aunque paramédicos de los bomberos intentaron reanimarla.

De acuerdo con la administración del Mercado Mayorista, la persona fallecida no trabajaba en ninguno de los giros del centro de abastos, ni consta en la planilla adminsitrativa.

La alerta por este crimen ingresó a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 alrededor de las 11:20.

El mercado, ubicado en la avenida Ayapamba y Teniente Hugo Ortiz, en el sur de la ciudad, fue custodiado por las autoridades.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Quito y Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.

Las autoridades acordonaron la zona mientras varias personas se aglomeraban para mirar lo ocurrido.

Aún se desconocen las causas del crimen y la Policía investiga para dar con el paradero de los atacantes.