Jóvenes en Acción: así se seleccionará a los beneficiarios de bonos de USD 400 mensuales por 3 meses

La programa Jóivenes en Acción está próximo a iniciar su tercera fase en Ecuador.

La inscripción al programa Jóvenes en Acción termina este martes 30 de junio de 2026 y este mismo día el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 435 en que establece los criterios para seleccionar a los beneficiarios de este programa que entrega un bono de 400 dólares mensuales por tres meses.

El documento precisa que no todas las personas inscritas accederán automáticamente al beneficio. La selección dependerá del cumplimiento de una serie de requisitos y de un proceso de validación a cargo de varias instituciones del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Humano, de Infraestructura y Transporte y de Salud.

¿Quiénes podrán ser beneficiarios?

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 435, podrán acceder al programa únicamente quienes se registraron entre el 16 y el 30 de junio de 2026 en la plataforma habilitada por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Además, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 29 años con 11 meses al momento del registro.

No contar con seguridad social contributiva.

Estar en situación de pobreza o extrema pobreza, según la información del Registro Social.

No recibir otras transferencias monetarias permanentes administradas por el Ministerio de Desarrollo Humano, con excepción de los bonos por contingencias.

No haber sido beneficiario de los dos periodos anteriores de Jóvenes en Acción.

Registrar una cuenta bancaria a nombre del beneficiario en una entidad del sistema financiero o de la economía popular y solidaria.

Cumplir con las capacitaciones y actividades definidas dentro del programa.

¿Cómo se seleccionará a los beneficiarios?

El decreto establece que la Unidad del Registro Social será la encargada de verificar que los aspirantes cumplan los requisitos establecidos.

Posteriormente, las entidades ejecutoras del programa definirán quiénes serán vinculados y realizarán el seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas.

En esta fase participarán el Ministerio de Infraestructura y Transporte, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que determinarán las acciones en las que participará cada beneficiario de acuerdo con sus competencias.

Además, en caso de que el número de inscritos superen la capacidad de las entidades ejecutoras, la selección se realizará de acuerdo al puntaje más bajo en el Registro Social.

El pago dependerá del cumplimiento de actividades

El primer desembolso de USD 400 se realizará únicamente a quienes cumplan los requisitos y sean habilitados dentro del proceso de vinculación.

Para recibir el segundo y tercer pago, los jóvenes deberán demostrar que cumplieron las actividades asignadas por las instituciones ejecutoras, las cuales serán responsables de verificar el desempeño de cada participante.

Los recursos serán transferidos directamente a la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario.

¿Cuándo se realizarán los pagos?

El Decreto señala que, una vez que las entidades ejecutoras remitan el listado definitivo de beneficiarios, el Ministerio de Desarrollo Humano tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar el desembolso correspondiente.

Asimismo, aclara que esa cartera de Estado únicamente administrará los pagos y no tendrá competencia para incorporar, excluir o modificar beneficiarios, ya que esa responsabilidad recaerá en las entidades ejecutoras y en la Unidad del Registro Social.