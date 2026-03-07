Detienen a Juan Carlos Salazar, abogado de Viceprefecta del Azuay, por negarse a test de alcoholemia

Durante un operativo de tránsito ejecutado por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP) se detuvo a Juan Carlos Salazar, abogado de la viceprefecta del Azuay, Alexandra Quintanilla.

Según reportes oficiales Salazar fue detenido por agentes de la EMOV durante la madrugada de este sábado 7 de marzo de 2026.

La detención del abogado se dio en el marco de un operativo de control de tránsito localizado en la intersección de la avenida 12 de Abril y Huayna Cápac, en el sector de la Unidad Nacional.

Los agentes de tránsito indiciaron que Salazar fue abordado por los agentes de la EMOV para realizarle la prueba de alcoholemia, pero se negó rotundamente a someterse al procedimiento de detección de alcohol.

Ante la negativa, los agentes procedieron a su aprehensión inmediata, conforme a lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol como una contravención de tránsito de primera clase.

El abogado fue trasladado al Centro de Aseguramiento Transitorio (CAT) de la Función Judicial para la respectiva audiencia de calificación de flagrancia, mientras que su vehículo fue retenido y llevado a los patios de retención vehicular de la EMOV.

El operativo de tránsito de la EMOV la noche del viernes y madrugada del sábado dejó como resultado: