Intensa persecución a conductor en estado etílico en el norte de Quito; dio positivo al alcohotest

Persecución de hombre que manejaba en estado etílico en el norte de Quito

Un vehículo tipo SUV color rojo intentó escapar de los agentes de tránsito. El hecho se registró en el norte de Quito y el video de la persecución fue difundido en redes sociales.

En el video se ve como tres miembros motorizados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) inician la persecución contra el hombre que acelera para evitar ser detenido. En el registro se menciona que el conductor se encontraba en estado etílico.

El conductor del vehículo al percatarse de la presencia de los agentes de tránsito intenta darse a la fuga desde el sector del Hospital Pablo Arturo Suárez hasta la avenida Occidental, a la altura de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

A la persecución se sumó una camioneta de la AMT que tampoco logra detener la marcha del infractor que conduce de manera temeraria por la avenida Occidental al norte de la ciudad.

Tras ocho minutos de persecución el conductor detiene la marcha y se rinde ante la presencia de los agentes, a la altura de la av. Mariana de Jesús, que lo aprehenden y aplican un control de alcohotest. Se informó que el conductor dio positivo a la prueba con un resultado de 1.58 g/l.

El hombre tenía una infracción previa, en 2020, también por tema de haber ingerido alcohol al conducir.

La AMT señaló que este tipo de infracción es sancionada con una multa de tres salarios básicos unificados, es decir USD 1 410, con 30 días de prisión, 24 horas de aprehensión del vehículo y 60 días de suspensión de la licencia.

Hasta el 16 de diciembre del 2025 se han aprehendido a 40 conductores por manejar en estado de embriaguez en Quito.