Ley de Aviación: mal uso de drones tiene tres tipos de sanción en Ecuador

La nueva Ley de Aviación regula el uso de los drones en Ecuador.

La nueva Ley de Aviación Civil aprobada por la Asamblea Nacional, el 24 de septiembre de 2026, incorpora un capítulo específico para regular las aeronaves no tripuladas o drones.

Estos equipos son utilizados en Ecuador para actividades audiovisuales, comunicaciones y fumigación, entre otras, aunque también han sido empleados por organizaciones delictivas.

El artículo 70 de la nueva legislación establece que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) será la encargada de regular, registrar, autorizar, controlar y fiscalizar la operación de drones públicos y privados en el espacio aéreo ecuatoriano.

La disposición no incluye a los drones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aduana.

Tres tipos de infracciones

La nueva legislación establece tres categorías de sanciones:

Leves: de 3 a 6 salarios básicos unificados (SBU) , es decir, entre USD 1 446 y USD 2 892 en 2026.

de , es decir, entre en 2026. Graves: de 11 a 20 SBU , equivalentes a USD 5 302 a USD 9 640 , o la suspensión de permisos por hasta tres meses.

de , equivalentes a , o la suspensión de permisos por hasta tres meses. Muy graves: de 21 a 30 SBU, entre USD 10 122 y USD 14 460, además de la posibilidad de suspender permisos entre tres y seis meses.

Conductas leves, graves y muy graves: