Ley de Aviación: mal uso de drones tiene tres tipos de sanción en Ecuador
La nueva Ley de Aviación clasifica el mal uso de drones con las infracciones leves, graves y muy graves, con multas que pueden llegar hasta los USD 14 460.
La nueva Ley de Aviación regula el uso de los drones en Ecuador.
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Actualizado:
28 sep 2026 - 13:22
La nueva Ley de Aviación Civil aprobada por la Asamblea Nacional, el 24 de septiembre de 2026, incorpora un capítulo específico para regular las aeronaves no tripuladas o drones.
Estos equipos son utilizados en Ecuador para actividades audiovisuales, comunicaciones y fumigación, entre otras, aunque también han sido empleados por organizaciones delictivas.
El artículo 70 de la nueva legislación establece que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) será la encargada de regular, registrar, autorizar, controlar y fiscalizar la operación de drones públicos y privados en el espacio aéreo ecuatoriano.
La disposición no incluye a los drones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aduana.
Tres tipos de infracciones
La nueva legislación establece tres categorías de sanciones:
- Leves: de 3 a 6 salarios básicos unificados (SBU), es decir, entre USD 1 446 y USD 2 892 en 2026.
- Graves: de 11 a 20 SBU, equivalentes a USD 5 302 a USD 9 640, o la suspensión de permisos por hasta tres meses.
- Muy graves: de 21 a 30 SBU, entre USD 10 122 y USD 14 460, además de la posibilidad de suspender permisos entre tres y seis meses.
Conductas leves, graves y muy graves:
Infracciones leves
- Operar un dron sin registro ante la DGAC.
- No colocar el número de identificación o código QR asignado durante el registro.
- Utilizar drones con fines comerciales o profesionales sin el permiso correspondiente, o hacerlo con autorizaciones especiales vencidas o fuera de sus condiciones.
Infracciones graves
- Volar un dron en espacios aéreos restringidos sin autorización.
- Transportar carga o mercancías sin permiso de la DGAC.
- Operar con fines comerciales sin los seguros y garantías exigidos o con estos documentos vencidos.
- Exceder las limitaciones operacionales de diseño o modificar las características funcionales originales del dron.
Infracciones muy graves
- Operar drones en zonas prohibidas alrededor de aeródromos.
- Volarlos en espacios aéreos cercanos a incendios forestales, salvo las aeronaves no tripuladas de servicios públicos que participen en las labores de combate del incendio.
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