Esta es la lista de útiles básica para régimen Sierra y Amazonía para el año lectivo 2025 - 2026

La lista de útiles base es fijada por el Ministerio de Educación cada año.

El 1 de septiembre de 2025 los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía regresarán a las aulas de manera escalonado según su nivel de estudios.

El Ministerio de Educación determinó la lista base de útiles escolares que deben tener los estudiantes. Los materiales deben adaptarse al nivel de educación y necesidades de aprendizaje de cada grado.

Sobre la base establecida por el Ministerio, las instituciones de sostenimiento particular podrán emitir las especificaciones de los útiles necesarios.

Listas de útiles base

Nivel inicial

Recomendación:

Cartulinas tamaño A3 color blanco

Pliego de papel cometa cualquier color

Marcador tiza líquida cualquier color

Hula hula

Paquete de palos de helado

Pliego de papel seda

Marcador Permanente

Pelota de plástico

Limpia pipas

Tizas

Primer grado

Recomendación:

Marcadores escolares punta media

Hojas parvularias de cuadros

Hojas parvularias de líneas

Archivador

Cartulinas iris A4

Cartulinas de colores A4 bristol

Cinta masking 36x40

Segundo, tercer y cuarto grado

Recomendación:

Marcadores escolares

Marcadores tiza líquida

Papel brillante

Carpeta tipo sobre A4

Carpetas con vincha

Cartulinas iris A4

Cartulinas A4 bristol

Cinta masking 36 x 40

Lápiz bicolor

Esferográfico azul y rojo

Papel crepé

Hojas A4 cuadros o líneas

Marcadores acrílicos

Ovillo de lana

Pliego de papel periódico

Quinto, sexto y séptimo grado

Recomendación:

Cuaderno de 50 hojas grapado

Marcadores permanentes

Compás escolar

Carpetas con vincha

Cinta masking

Cartulinas A4 bristol o esmaltadas

Cartulinas blancas

Cartulinas iris A4

Calculadora sencilla

Octavo, noveno y décimo grado

Recomendación:

Cuaderno de 50 hojas

Marcadores permanentes

Compás escolar

Carpetas con vincha

Corrector líquido

Cartulinas A4 bristol

Cartulinas iris A4

Calculadora científica

Bachillerato

Recomendación: