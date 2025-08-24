Esta es la lista de útiles básica para régimen Sierra y Amazonía para el año lectivo 2025 - 2026
Más de 1,8 millones de estudiantes regresarán a las aulas desde el 1 de septiembre, según el calendario escalonado fijado por el Ministerio.
La lista de útiles base es fijada por el Ministerio de Educación cada año.
24 ago 2025 - 17:42
El 1 de septiembre de 2025 los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía regresarán a las aulas de manera escalonado según su nivel de estudios.
El Ministerio de Educación determinó la lista base de útiles escolares que deben tener los estudiantes. Los materiales deben adaptarse al nivel de educación y necesidades de aprendizaje de cada grado.
Sobre la base establecida por el Ministerio, las instituciones de sostenimiento particular podrán emitir las especificaciones de los útiles necesarios.
Listas de útiles base
Nivel inicial
Recomendación:
- Cartulinas tamaño A3 color blanco
- Pliego de papel cometa cualquier color
- Marcador tiza líquida cualquier color
- Hula hula
- Paquete de palos de helado
- Pliego de papel seda
- Marcador Permanente
- Pelota de plástico
- Limpia pipas
- Tizas
Primer grado
Recomendación:
- Marcadores escolares punta media
- Hojas parvularias de cuadros
- Hojas parvularias de líneas
- Archivador
- Cartulinas iris A4
- Cartulinas de colores A4 bristol
- Cinta masking 36x40
Segundo, tercer y cuarto grado
Recomendación:
- Marcadores escolares
- Marcadores tiza líquida
- Papel brillante
- Carpeta tipo sobre A4
- Carpetas con vincha
- Cartulinas iris A4
- Cartulinas A4 bristol
- Cinta masking 36 x 40
- Lápiz bicolor
- Esferográfico azul y rojo
- Papel crepé
- Hojas A4 cuadros o líneas
- Marcadores acrílicos
- Ovillo de lana
- Pliego de papel periódico
Quinto, sexto y séptimo grado
Recomendación:
- Cuaderno de 50 hojas grapado
- Marcadores permanentes
- Compás escolar
- Carpetas con vincha
- Cinta masking
- Cartulinas A4 bristol o esmaltadas
- Cartulinas blancas
- Cartulinas iris A4
- Calculadora sencilla
Octavo, noveno y décimo grado
Recomendación:
- Cuaderno de 50 hojas
- Marcadores permanentes
- Compás escolar
- Carpetas con vincha
- Corrector líquido
- Cartulinas A4 bristol
- Cartulinas iris A4
- Calculadora científica
Bachillerato
Recomendación:
- Cuaderno de 50 hojas a líneas
- Hojas de papel bond
- Marcadores permanentes
- Tijera punta redonda
- Compás de precisión
- Carpetas con vincha
- Calculadora científica
- Hojas A4 a cuadros
- Cartulinas A4 bristol
- Cartulinas iris A4
- Pliegos de papel periódico
- Pinceles 8 y 12
- Cinta adhesiva
