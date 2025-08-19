¿Qué chequeos médicos debe hacerse un estudiante antes de volver a las aulas?

Foto referencial de un médico atendiendo a una niña paciente. Los chequeos médicos escolares son claves antes del regreso de niños y adolescentes a sus centros de formación.

Los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía viven sus últimos días de vacaciones. Las escuelas y colegios ya receptan matrículas y los padres de familia están en los correteos por la lista de útiles escolares.

En la jornada del 19 de agosto del 2025, el médico Fernando Aguinaga visitó el set de esTAmañana para hablar sobre la importancia de los chequeos médicos estudiantiles. Los controles, según el galeno, son muy importantes para prevenir y curar enfermedades de los niños y jóvenes.

Hay un elemento clave: la revisión de peso y talla para determinar o descartar dos factores: sobrepeso o desnutrición. Pero, según contó el doctor Aguinaga, es importante que los estudiantes regresen a clases con controles más completos.

Imagen referencial de un niño durante un examen médico general Africa Studio - stock.adobe.com

"Todas las vacunas son importantes: sarampión, tétanos, polio, meningitis. Es importante estar al día" Fernando Aguinaga/ médico

Los controles de vacunas para evitar enfermedades virales y la realización de exámenes visuales fueron recomendados por el doctor Fernando Aguinaga. Se estima que en Ecuador, dos millones de estudiantes volverán a las clases, entre la última semana de agosto del 2025 y la primera de septiembre.