Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Noticias

¿Qué chequeos médicos debe hacerse un estudiante antes de volver a las aulas?

El régimen Sierra y Amazonía vuelve a las aulas. Un médico cuenta en esTAmañana cuáles son los chequeos indispensables para los menores

Foto referencial de un médico atendiendo a una niña paciente. Los chequeos médicos escolares son claves antes del regreso de niños y adolescentes a sus centros de formación.

Foto referencial de un médico atendiendo a una niña paciente. Los chequeos médicos escolares son claves antes del regreso de niños y adolescentes a sus centros de formación.

Africa Studio - stock.adobe.com

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

19 ago 2025 - 12:00

Unirse a Whatsapp

Los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía viven sus últimos días de vacaciones. Las escuelas y colegios ya receptan matrículas y los padres de familia están en los correteos por la lista de útiles escolares

En la jornada del 19 de agosto del 2025, el médico Fernando Aguinaga visitó el set de esTAmañana para hablar sobre la importancia de los chequeos médicos estudiantiles. Los controles, según el galeno, son muy importantes para prevenir y curar enfermedades de los niños y jóvenes. 

Hay un elemento clave: la revisión de peso y talla para determinar o descartar dos factores:  sobrepeso o desnutrición. Pero, según contó el doctor Aguinaga, es importante que los estudiantes regresen a clases con controles más completos. 

thumb
Imagen referencial de un niño durante un examen médico generalAfrica Studio - stock.adobe.com

"Todas las vacunas son importantes: sarampión, tétanos, polio, meningitis. Es importante estar al día"

Fernando Aguinaga/ médico 

Los controles de vacunas para evitar enfermedades virales y la realización de exámenes visuales fueron recomendados por el doctor Fernando Aguinaga. Se estima que en Ecuador, dos millones de estudiantes volverán a las clases, entre la última semana de agosto del 2025 y la primera de  septiembre. 

Te puede interesar