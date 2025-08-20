Diseño, mecánica, turismo...; nueva oferta en bachillerato técnico para jóvenes y adultos
El Ministerio de Educación presentó una nueva oferta educativa para jóvenes, adultos y adultos mayores que no han terminado sus estudios.
20 ago 2025
20 ago 2025 - 18:16
El Ministerio de Educación presentó, este miércoles 20 de agosto del 2025, una nueva oferta educativa diseñada para jóvenes, adultos y adultos mayores que no han terminado sus estudios.
Este programa, que fue presentado en Santo Domingo de los Tsáchilas, beneficiará a 33 000 estudiantes para que obtengan un título de bachiller técnico lo cual les permitirá adquirir conocimientos en alguna de las siguientes áreas:
- Diseño de modas
- Mecánica Industrial
- Construcción de Obra Civil
- Producción agropecuaria sostenible
- Seguridad Informática
- Hostelería y Arte culinario, entre otras
"Esta iniciativa valora la experiencia profesional previa de los estudiantes, lo que mejora la pertinencia de la formación y fortalece la inclusión en el mundo laboral", indicó el Ministerio de Educación.
Más de 33 000 estudiantes a escala nacional cursan el subnivel de Educación General Básica Superior en los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía. Ellos se podrán beneficiar de este bachillerato técnico.
Las personas podrán estudiar este bachillerato técnico en instituciones educativas fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales. Esta oferta se desarrollará bajo la modalidad de educación semipresencial, en dos temporalidades:
- Temporalidad intensiva: Tendrá una duración de 100 días por cada ciclo lectivo, este se desarrollará en 18 meses (incluye cuatro semanas de nivelación técnica).
- Temporalidad no intensiva: tendrá una duración de 200 días laborables continuos por cada curso de bachillerato técnico, este se desarrollará en 30 meses.
