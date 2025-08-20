Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Sociedad

Diseño, mecánica, turismo...; nueva oferta en bachillerato técnico para jóvenes y adultos

El Ministerio de Educación presentó una nueva oferta educativa para jóvenes, adultos y adultos mayores que no han terminado sus estudios.

Jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa podrán acceder a un bachillerato técnico en Ecuador

Ministerio de Educación

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

20 ago 2025 - 18:16

El Ministerio de Educación presentó, este miércoles 20 de agosto del 2025, una nueva oferta educativa diseñada para jóvenes, adultos y adultos mayores que no han terminado sus estudios

Este programa, que fue presentado en Santo Domingo de los Tsáchilas, beneficiará a 33 000 estudiantes para que obtengan un título de bachiller técnico lo cual les permitirá adquirir conocimientos en alguna de las siguientes áreas

  • Diseño de modas
  • Mecánica Industrial
  • Construcción de Obra Civil
  • Producción agropecuaria sostenible
  • Seguridad Informática
  • Hostelería y Arte culinario, entre otras

"Esta iniciativa valora la experiencia profesional previa de los estudiantes, lo que mejora la pertinencia de la formación y fortalece la inclusión en el mundo laboral", indicó el Ministerio de Educación.

Más de 33 000 estudiantes a escala nacional cursan el subnivel de Educación General Básica Superior en los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía. Ellos se podrán beneficiar de este bachillerato técnico.

Las personas podrán estudiar este bachillerato técnico en instituciones educativas fiscalesparticulares, fiscomisionales y municipales. Esta oferta se desarrollará bajo la modalidad de educación semipresencial, en dos temporalidades:

  • Temporalidad intensiva: Tendrá una duración de 100 días por cada ciclo lectivo, este se desarrollará en 18 meses (incluye cuatro semanas de nivelación técnica). 
  • Temporalidad no intensiva: tendrá una duración de 200 días laborables continuos por cada curso de bachillerato técnico, este se desarrollará en 30 meses.

