¿Cuándo inician las clases en la Sierra y Amazonía para el ciclo lectivo 2025 - 2026?

Los estudiantes regresarán a las aulas a partir del 1 de septiembre del 2025, de acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación.

Las vacaciones escolares en la Sierra y Amazonía están por terminar. Los niños y jóvenes volverán a clases para el ciclo lectivo 2025 – 2026 la primera semana de septiembre, de acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación.

Más de 1,8 millones de estudiantes volverán a las aulas a partir del lunes 1 de septiembre del 2025 para iniciar el nuevo ciclo escolar. Más de 6 700 escuelas y colegios que son parte de este sistema académico.

Este año el ciclo escolar será desde el lunes 1 de septiembre del 2025 hasta el 26 de junio del 2026. En total son 200 días de clases divididos en tres períodos académicos, en el caso de las instituciones fiscales. Los planteles privados pueden acogerse a esta modalidad o definir su propio calendario.

Los alumnos que primero retornarán a las aulas son los estudiantes de Bachillerato (1°, 2° y 3°) e inicial, grupo de 3 y 4 años de edad.

El martes 2 será el turno de la Educación General Básica Superior (8°, 9° y 10°) y preparatoria (1° EGB). Los últimos en regresar a clases son la EGB Media (5°, 6° y 7°) y EGB Elemental (2°, 3° y 4°).

Cronograma escolar para el período 2025 – 2026

El ciclo escolar estará dividido en tres períodos académicos. El primero tiene 66 días de clases que van desde el 2 de septiembre hasta el 6 de diciembre del 2025. En ese período, los estudiantes tendrán días de descanso por los feriados de la Independencia de Guayaquil (9 de octubre), Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca (2 y 3 de noviembre).

El segundo ciclo empieza el 9 de diciembre del 2025 y finaliza el 21 de marzo del 2026. En total son 66 días de clases, pero los jóvenes tendrán vacaciones escolares en la temporada de Navidad y Año Nuevo. Ese período de descanso será del 26 de diciembre al 6 de enero, cuando retomen las vacaciones.

Y el tercer ciclo se inicia el 22 de marzo y finaliza el 1 de julio del 2026. Los descansos en este período serán por los feriados de Viernes Santo, el 18 de abril; el 1 de Mayo y el 24 de Mayo.

Luego, entre el 2 y el 4 de julio habrá clases de recuperación para exámenes supletorios. Estos exámenes se desarrollarán entre el 7 y el 9 de julio. En esos días los maestros también deberán participar en juntas y entregar calificaciones.