Encuentran con vida a Rebeca Argüello, desaparecida en Quito

Fiscalía General del Estado informó que la adulta mayor Rebeca Argüello, desaparecida en Quito, fue localizada.

"Informamos que Rebeca Piedad Argüello Aguiar, reportada como desaparecida el 25 de junio de 2026, ya fue localizada", publicó la entidad.

La adulta mayor fue vista por última vez en el sector de Iñaquito, en el norte de la capital.

La mujer de 89 años tiene cabello y ojos de color negro. Mide 165 centímetros y pesa 62 libras, según la página del Ministerio del Interior.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar a la mujer y devolverla a su hogar.

¿Cómo denunciar una desaparición?

Las desapariciones de personas en Ecuador pueden ser reportadas de manera inmediata. El proceso puede hacerse de manera presencial, pero también se puede reportar a través de la línea 9-1-1.

Lo primero es acudir a la Fiscalía más cercana. En las oficinas se encuentra el Servicio de Atención Integral (SAI) que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario, y en días de asueto, se debe acudir a la Policía Nacional.

En caso de adultos a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y en caso de menores de edad a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).