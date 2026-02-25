Localizan cuerpo de Héctor Enríquez en una quebrada de la vía Alóag-Santo Domingo

El cuerpo de Héctor Enríquez fue hallado la tarde de este miércoles 25 de febrero.

El cuerpo de Héctor Fernando Enríquez Ruiz fue hallado la tarde de este miércoles 25 de febrero del 2026 en una quebrada de la vía Alóag - Santo Domingo, según confirmó la Fiscalía General del Estado.

El rescate del cuerpo ocurrió tras una intensa jornada en la que más de 50 funcionarios del Bomberos de Machachi, Otavalo y Cotacachi trabajaron para la localización, en el kilómetro 22 de la vía.

Su cuerpo fue encontrado en medio de la maleza y los equipos de búsqueda y rescate comenzaron con las tareas para llevarlo hasta la superficie.

Héctor Enríquez Ruiz fue reportado como desaparecido el pasado 18 de febrero del 2026. Lo último que se supo del joven de 27 años es que viajaba de Otavalo, donde residía, hacia Quito, por cuestiones laborales.

La tarde del martes, su madre relató que Enríquez fue interceptado por un grupo de delincuentes que robaron su camioneta, lo trasladaron por la vía Alóag y arrojaron su cuerpo desde un puente.

Tres personas fueron detenidas en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, en posesión de la camioneta Mazda BT-50 doble camino, propiedad del joven desaparecido.

Tras el rescate del cuerpo, la Fiscalía pedirá que fecha y hora para formular cargos contra los tres detenidos, como sospechosos de desaparición involuntaria.