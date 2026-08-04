Localizan a Ruth Medina Lajones, hermana de uno de los niños de Las Malvinas

Ruth Medina fue localizada con vida este martes 4 de agosto de 2026.

Ruth Kataleya Medina Lajones, hermana de uno de los cuatro niños de Las Malvinas, fue hallada con vida la tarde de este martes 4 de agosto de 2026, confirmó la Fiscalía General del Estado.

La joven apareció tras seis días reportada como desaparecida. Según el registro del Ministerio del Interior, Ruth fue vista por última vez el 29 de julio de 2026 en el sector Las Malvinas Sur, en Guayaquil.

Según las primeras investigaciones, la joven salió en dirección a su colegio, ubicado en el barrio Las Malvinas, alrededor de las 13:00.

La Fiscalía General del Estado no dio más detalles sobre la localización de la joven.