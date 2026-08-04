La Tri se enfrentará con la selección de Corea el Sur para un partido amistoso.

¡Rival confirmado! La Tri vuelve a la cancha con un partido amistoso ante Corea del Sur.

El encuentro está programado para el jueves 24 de septiembre de 2026 en el Big Bird Stadium, en Suwon, Corea del Sur.

Este amistoso será parte de la Fecha FIFA que se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

El partido ante el conjunto asiático será el primero de Ecuador tras su participación en el Mundial 2026.

Ecuador se ha enfrentado a Corea del Sur en dos ocasiones:

16 de mayo de 2010: Corea del Sur ganó 2-0.

2-0. 5 de junio de 1994: Ecuador se impuso 2-1.

La Tri aún no confirma a su nuevo entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece luego de la eliminación de Ecuador del Mundial 2026.