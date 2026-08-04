Canciller de Japón visitará Ecuador el 5 y 6 de agosto

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, realizará una visita oficial a Ecuador el miércoles 5 y jueves 6 de agosto de 2026 como parte de una gira por cuatro países de América.

El funcionario visitará México, Panamá, Colombia y Ecuador, donde mantendrá reuniones con sus respectivos homólogos, detalló la Embajada de Japón en Ecuador en su cuenta de Instagram.

El objetivo del viaje es reforzar la cooperación económica de Japón con estos cuatro países latinoamericanos, incluidos los esfuerzos por fortalecer las cadenas de suministro de minerales estratégicos.

Durante su visita a Ecuador las conversaciones se centrarán en temas de cooperación en seguridad económica, comercio e inversión, indicó la Cancillería. El funcionario mantendrá una reunión con el canciller de Ecuador, Roberto Kury.

La relación entre Japón y América Latina

Motegi defienden una estrategia basada en tres ejes, entre los cuales se encuentra consolidar a Japón como "socio tradicional y de confianza" de la región mediante una política de apoyo al desarrollo, adaptada a las necesidades de cada país, y basada en unas relaciones diplomáticas duraderas y en "el respeto mutuo y el diálogo constante".

En el ámbito económico, el ministro aseguró que Japón adoptará medidas concretas para que ambas regiones "se fortalezcan y prosperen" y defendió el potencial y el "sinfín de posibilidades" de cooperación entre ellas.

En este sentido, destacó que la región está "dotada de recursos que sustentan el crecimiento sostenible de la economía mundial, entre los que destacan los minerales críticos y la energía", mientras que Japón "cuenta con un historial de contribuciones a la construcción de cadenas de suministro transparentes, resilientes y fiables".