La menor Sandy Tseman fue localizada con vida este domingo 6 de septiembre de 2026.

Sandy Fernanda Tseman Shakaim, una niña de 7 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 2 de septiembre de 2026, fue localizada con vida este domingo 6.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la menor fue hallada con vida, pero no detalló las condiciones o el sitio en el que fue encontrada.

La desaparición se reportó el pasado 2 de septiembre en el barrio La Cruz, perteneciente al cantón Sucúa, en la provincia de Morona Santiago. Las autoridades activaron la alerta Emilia para localizarla.

Según la información facilitada por las autoridades, lo último que se supo la pequeña Sandy salió de su domicilio en compañía de su hermana Cristel Belinda Suárez Mayancha, de 13 años.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, la hermana mayor habría sostenido una discusión con su madre.