Hallan con vida a Jenny Kalindy Bolívar, la ecuatoriana que estaba desaparecida en México

La jiven ecuatoriana fue localizada con vida la tarde de este domingo 6 de septiembre del 2026.

La ecuatoriana Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo fue encontrada con vida en Ciudad de México, después de permanecer desaparecida durante 14 días, informó este domingo 6 de septiembre de 2026 su familia y las redes que participaron en su búsqueda.

Bolívar, estudiante del Doctorado en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Peninsular, había sido reportada como desaparecida, lo que provocó una campaña de búsqueda que involucró a familiares, compañeros universitarios, organizaciones sociales y colectivos.

Según el comunicado difundido tras su localización, una persona que conoció sobre la desaparición a través de la denuncia pública alertó sobre el lugar donde había visto a la ecuatoriana. Esa información contribuyó a localizarla.

“Hoy nuestra hermana fue localizada con vida”, señaló la familia, que destacó la participación ciudadana y el apoyo recibido durante las dos semanas de búsqueda.

Familia pide proteger la privacidad de Jenny Kalindy Bolívar

Por ahora, no se han divulgado detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre el lugar específico en el que fue encontrada.

La familia señaló que la prioridad será el bienestar y la recuperación de Bolívar y pidió evitar especulaciones sobre lo sucedido.

“Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y a la ciudadanía proteger su privacidad, evitar especulaciones y no difundir información que no haya sido confirmada por la familia”, señala el pronunciamiento.

Durante la búsqueda se solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, además de la aplicación de protocolos con perspectiva de género.