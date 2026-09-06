Extranjeros fueron deportados de Ecuador tras video viral sobre nuevas reglas para motociclistas

Cuatro ciudadanos extranjeros fueron deportados tras burlarse de la nueva Ley de Tránsito.

Cuatro ciudadanos extranjeros fueron deportados de Ecuador, confirmó este domingo 6 de septiembre de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg.

La decisión se conoció después de que los hombres, quienes realizaban actividades de delivery en motocicleta, aparecieran en un video difundido ampliamente en redes sociales en el que rechazaban las nuevas disposiciones establecidas para los motociclistas.

“Nadie está por encima de la ley”, escribió Reimberg al informar sobre la deportación.

En las imágenes que se viralizaron, los ciudadanos venezolanos cuestionaban las nuevas reglas y pronunciaban expresiones contra las medidas adoptadas por el Gobierno. “Que el Gobierno de Ecuador se mame con sus nuevas reglas”, se escucha decir en el video.

¿Qué requisitos deben cumplir los motociclistas extranjeros?

Las nuevas disposiciones contemplan requisitos específicos para los ciudadanos extranjeros que conduzcan motocicletas en Ecuador.

Entre ellos está la obligación de portar el pasaporte y mantener vigente la documentación que acredite su situación migratoria, ya sea una visa o el correspondiente sello de ingreso al país.

Si la categoría migratoria del conductor está vencida, este pierde la facultad para conducir y el vehículo puede ser retenido.

Además, los extranjeros que cuenten con una licencia para conducir motocicletas emitida en su país de origen deberán realizar el correspondiente proceso de homologación en Ecuador.

La deportación ocurre en medio de la aplicación de los nuevos controles establecidos para motociclistas en el país. Reimberg no detalló, en la información difundida, cuál fue específicamente la causal migratoria o administrativa aplicada a cada uno de los cuatro ciudadanos para ordenar su deportación.