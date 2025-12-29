Ministerio de Educación habilitó la encuesta de seguimiento para bachilleres en Ecuador

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la apertura de la convocatoria a los bachilleres graduados del año lectivo 2023-2024 de Ecuador para completar una encuesta nacional de seguimiento. Esta encuesta podrá ser llenada hasta el 31 de diciembre del 2025, según el Ministerio.

El objetivo de esta encuesta, según el Ministerio, permite evaluar el progreso y el éxito académico de los estudiantes después de finalizar su formación educativa. Este seguimiento también proporciona información sobre la "transición de los estudiantes hacia la educación superior, la inserción en el mercado laboral o el emprendimiento", se puede leer.

Para completar la información, los bachilleres de Ecuador tienen que ingresar a la página web de educarecuador.com, ingresar el número de cédula y llenar la información correspondiente que permite las evaluaciones.

Está previsto que en el 2026 se conozcan los resultados para aplicar un plan de políticas para el manejo de información con respecto a la realidad que atraviesan los bachilleres del país.