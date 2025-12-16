Inscripciones para institutos superiores y conservatorios se inician el 18 de diciembre

A partir del jueves 18 de diciembre del 2025 se abren las inscripciones para acceder a un cupo en uno de los 54 institutos y conservatorios superiores de Ecuador, informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec).

Este periodo de inscripción corresponde al primer periodo 2026 y aplica para el régimen Costa – Galápagos. Según el Minedec, la inscripción es obligatoria y fundamental para los jóvenes que completaron el Registro Nacional.

Además, está dirigida a personas que buscan alternativa de tercer nivel con alta proyección profesional.

La etapa de inscripción estará habilitada desde el 18 hasta el 22 de diciembre. Los aspirantes deben realizar su inscripción en la página web www.registrounicoedusup.gob.ec.

Las carreras técnicas y tecnológicas brindan una formación orientada a la práctica, lo que facilita la inserción de los egresados en el mercado laboral.

Inscripciones para el Registro Social

De manera paralela a la etapa de inscripción, se ha habilitado la fase para completar el Registro Social, de forma opcional. El objetivo, dice el Gobierno, es “garantizar la equidad en el acceso a la educación superior, permitiendo a las personas registrar su información socioeconómica y demográfica”.

Completar este formulario otorga la posibilidad de obtener puntos adicionales de acción afirmativa por condición socioeconómica.

El formulario del Registro Social estará disponible desde el 18 hasta el 27 de diciembre. Solo deben completarlo aquellos aspirantes que no han registrado su información previamente y que recibieron una notificación por parte de la Unidad de Registro Social (URS) vía correo electrónico, hasta el 16 de diciembre, solicitando realizarlo.