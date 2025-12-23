'Mandamos a nuestros hijos a estudiar, no a que les agredan'; tres estudiantes heridos en riña

Tres estudiantes de un colegio de Quito resultaron heridos en una riña.

Tres estudiantes de un colegio del norte de Quito resultaron heridos en una riña tras un partido de fútbol. Padres de familia denuncian agresiones incluso dentro del plantel educativo.

Uno de los estudiantes grabó un video del momento de la agresión mientras los estudiantes caminan juntos por la calle. De repente, uno de ellos ataca a otro con la ayuda de otros dos adolescentes.

El violento ataque dejó a tres estudiantes seriamente heridos. "Mi hijo tiene algo en el ojo, no sé si fue con una piedra o con algo más que le pegaron", dijo una de las madres de familia.

Estefanía Benavides, madre de familia, criticó que las medidas que se toman son insuficientes. Mientras que "mandamos a nuestros hijos a estudiar a un colegio, no a que les agredan".

Pero eso no es todo. Padres de estudiantes denunciaron que hay estudiantes que se identifican con bandas delincuenciales para amedrentar a sus pares.

Inlcuso hay denuncias de ataques a los adolescentes dentro del mismo plantel educativo. Una joven llegó a su casa "moreteada la cara, los ojos, le pegaron entre dos", según relató su padre.

Con esa denuncia el padre de la menor agredida acudió a la Fiscalía de menores infractores, pero lamentó que la única sanción sea el pedido de disculpas a la víctima.

Sanciones a agresores

De acuerdo con María José Moyano, subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, se han aplicado las medidas de protección, como el separamiento del agresor mientras se cumple con la investigación respectiva.

El proceso "dura alrededor de 31 días para emitir la resolución", añadió Moyano. A la par se ejecutan estrategias con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Mientras tanto, esa Cartera de Estado investiga el hecho y un comité deberá decidir la sanción respectiva. Incluso podría ordenarse la separación definitiva de los estudiantes agresores.