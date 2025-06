Paciente del IESS recibió muestra de sangre para examen con el nombre de otra persona

Una nueva denuncia por problemas en la atención en un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se registró en Quito. Una paciente recibió una muestra de sangre equivocada.

Susana Duque acompañó a su madre el 10 de junio del 2025 al hospital San Francisco del IESS, ubicado en el norte de Quito. Ahí buscaba recibir atención por una infección en las vías urinarias.

Al llegar su experiencia no fue la mejor. Primero, recibieron una mala atención y luego les informaron que no contaban con medicamentos e insumos necesarios. “Nos hacen esperar siempre. No hay consideración”, señaló Susana.

La paciente necesitaba realizar un examen médico, pero no fue posible realizar en esta casa de salud. Por ello, le pidieron que acudiera a un laboratorio privado, pero le indicaron que le podrían tomar la muestra de sangre.

En la clínica privada, mientras le tomaban los datos informativos, se percató que le habían entregado una muestra de sangre de otra paciente.

'Pueden generar muchos accidentes'

“Lo que me supo manifestar la enfermera es que es un frasco preetiquetado, pero que la sangre seguro es de mi mamá. Entonces le dije que eso es imposible, que ellos tengan frascos preetiquetados, que pueden generar muchos accidentes", recordó la hija de la afectada.

Al acudir al hospital del IESS se encontró con dueña de la muestra, quien estaba esperando los resultados. Estuvo en el lugar desde la mañana y no había podido obtener una respuesta de su examen.

En la denuncia, la hija de la paciente recalca que la mayor preocupación con este tema es que no solo se trató de una equivocación sino que pudo desencadenar en un diagnóstico falso o que le suministren otro tipo de medicación.

Susana denunció el hecho en el hospital y exige más cautela por parte de las enfermeras y médicos de esta casa de salud.

“Que haya una responsabilidad en el personal porque no pueden jugar con la vida de las personas”, sentenció Susana.