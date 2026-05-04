¿La gente siente la economía que reporta el Gobierno?; expertos lo analizan en De Lunes a Lunes

Analistas debatieron la situación de la economía en De Lunes a Lunes

El estado de la economía en Ecuador fue analizado este 4 de mayo de 2026 en el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas. En la mesa participaron José Hidalgo, Nathaly Pernett, Carlos De Tomaso y Juan Lorenzo Maldonado, quienes debatieron si los indicadores oficiales reflejan la realidad que viven los ecuatorianos.

José Hidalgo advirtió que no existe una mejora en los indicadores laborales. Según explicó, entre marzo de 2025 y 2026 el ingreso promedio de los trabajadores cayó de 476 a 429,50 dólares.

En el ámbito fiscal, reconoció decisiones como el incremento del IVA y la reducción de subsidios a los combustibles, pero cuestionó el aumento del gasto público. A su criterio, el resultado fiscal de 2026 sería similar al de 2025.

Además, apuntó a la falta de reformas estructurales en el ámbito laboral y a la baja inversión como una debilidad histórica. “Tenemos el gran fantasma de los apagones, que también afecta la confianza”, agregó.

Ventas no significan mejora económica

Nathaly Pernett coincidió en que los indicadores no necesariamente reflejan bienestar.

“Una cosa es que suban las ventas y otra muy distinta es que suban los ingresos o el empleo formal”, explicó.

También cuestionó la falta de reformas laborales profundas, pese a que el oficialismo tiene mayoría legislativa. “Seguimos con un régimen laboral de 1928”, afirmó, al señalar que las decisiones estructurales suelen evitarse por su costo político.

Pernett insistió en la necesidad de debatir nuevas modalidades contractuales y cambios en el sistema de jubilaciones.

Señales positivas en política económica

Por su parte, Carlos De Tomaso destacó que existen medidas que apuntan en una dirección favorable.

Mencionó reformas tributarias, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y acciones para atraer inversión extranjera. Además, resaltó el retorno del país a los mercados internacionales con financiamiento superior a 4 000 millones de dólares.

A su juicio, la apuesta por la construcción como motor de empleo es una estrategia adecuada dentro del contexto actual.

Crecimiento sin impacto inmediato

Juan Lorenzo Maldonado explicó que, aunque la economía podría crecer alrededor del 3% en 2026, ese desempeño no se traduce automáticamente en empleo.

“El empleo no se crea por un buen trimestre, sino por varios años de estabilidad”, sostuvo.

Recordó que en la última década el país ha enfrentado un deterioro laboral: cerca de 1,5 millones de personas se sumaron a la fuerza laboral, pero hay alrededor de 500.000 menos con empleo adecuado.

Además, comparó el crecimiento económico: antes de 2014, Ecuador crecía en promedio 4,8% anual, mientras que desde 2015 el crecimiento ha sido de apenas 1,5%.

Un desfase entre cifras y realidad

El análisis coincidió en que existe una brecha entre los indicadores macroeconómicos y la percepción ciudadana.

Mientras algunas cifras muestran estabilidad o recuperación, el empleo, los ingresos y la calidad de vida siguen siendo los principales retos para la economía ecuatoriana.