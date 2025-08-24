Murió el empresario Tommy Wright, fundador de Corporación Favorita de Ecuador

Así fueron los inicios de Corporación La Favorita, una de las empresas más grandes en Ecuador.

El empresario Tommy Wright, fundador de la Corporación La Favorita, falleció este domingo 24 de agosto de 2025 en Ecuador. El fallecimiento del empresario, de 93 años, fue confirmado por la organización. Wright empezó la Corporación Favorita en 1952 junto a su familia.

Lo hizo como un emprendimiento con una bodega en el centro de Quito. El fallecimiento de Wright fue lamentado por el expresidente de la República Guillermo Lasso. El mandatario se pronunció a través de un pronunciamiento de una carta en sus redes sociales.

“Hoy despedimos con profundo pesar a Tommy Wright, un hombre visionario cuyo legado marcó el desarrollo del Ecuador y cuya solidaridad seguirá viva en miles de familias. Con cariño y respeto, enviamos nuestro más sincero pésame a toda su familia y amigos, especialmente a su hijo Guillermo Wright, a su esposa, Lillianne Enz de Wright, a nuestra querida nuera Diana Wright y a sus hermanos Roberto y David. Que descanse en paz”, escribió el exmandatario.

También hubo condolencia para Corporación La Favorita. Esta firma tiene más de 21 000 empleados, 13 000 proveedores, 18 000 accionistas y a millones de clientes. La empresa tiene presencia en seis países de Sudamérica con 200 supermercados, 300 comercios, 14 centros comerciales, 16 plantas industriales y 10 centros de distribución.