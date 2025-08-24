Emprendedores accederán a capacitación sobre innovación en Corea; ¿cómo postular?

Los emprendedores de Quito podrán acceder a capaciones internacionales con expertos de Corea del Sur para potenciar sus proyectos. El programa IQ Conekta, impulsado por ConQuito, abrió una convocatoria para preparar a startups jóvenes, innovadoras y con potencial de crecimiento.

El programa permitirá a 30 emprendimientos capacitarse durante cinco semanas en Quito. Luego, los tres mejores proyectos podrán recibir formación en Corea del Sur y representar al país en el festival de innovación COMEUP 2025.

Las capacitaciones estarán dictadas por expertos nacionales e internacionales en temas como innovación, escalabilidad de negocios y levantamiento de inversión. La iniciativa combina sesiones en línea, talleres presenciales y mentorías en idioma inglés. El objetivo es fortalecer las capacidades de los participantes y abrirles nuevas oportunidades de expansión.

Al finalizar el proceso, los tres mejores proyectos obtendrán una semana extra de capacitación avanzada y la posibilidad de representar a Quito en COMEUP 2025, el festival de innovación más importante de Corea del Sur. El evento se desarrollará del 5 al 12 de diciembre de 2025. Este espacio reunirá a inversionistas, líderes empresariales y referentes globales del ecosistema emprendedor.

¿Cómo participar?

Los interesados en postular deben ingresar a www.conquito.org.ec, dar clic en el banner de la convocatoria y completar el formulario con los requisitos establecidos. La postulación estará abierta hasta el 5 de septiembre de 2025.

El programa está dirigido a emprendimientos dinámicos y startups con validación en el mercado, así como a empresas constituidas legalmente con ventas anuales iguales o superiores a 100 000 dólares. Los equipos deben estar conformados por al menos tres integrantes y tener dominio del idioma inglés.

Las postulaciones están abiertas del 19 de agosto al 5 de septiembre de 2025, en la plataforma de IQ Conekta

El programa se desarrollará en tres fases entre el 15 de septiembre y el 24 de octubre del 2025. A continuación el detalle de las fases.

Formación intensiva en modelo de negocio, escalabilidad e inversión En esta fase ingresarán los 30 equipos seleccionados y recibirán mentorías internacionales y talleres virtuales en el país. Preparación avanzada Se seleccionará a los tres mejores equipos de la Fase 1 y recibirán capacitación intensiva y preparación para la internacionalización. Internacionalización Los representantes de la Fase 2 participarán en la feria COMEUP 2025, en Corea del Sur, y se trabajará en la vinculación con el ecosistema coreano

Las bases del concurso están disponibles en el sitio web: https://www.conquito.org.ec/iq-conekta/