¿Quién era Nathaly Mafla?; dolor y consternación por su hallazgo sin vida en Quito

Nathaly Mafla fue hallada sin vida luego de cinco dáis desaparecida en Quito.

Nathaly Mafla Castillo fue hallada sin vida en una quebrada de La Vicentina, centro-norte de Quito, este martes 9 de junio de 2026.

La estudiante de 20 años fue vista por última vez en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), antes de desaparecer el 4 de junio.

La EPN lamentó la muerte de su estudiante y se unió al dolor que enfrenta la familia y amigos de Nathaly.

La EPN declaró luto institucional por la muerte de la estudiante oriunda de Tulcán, provincia de Carchi.

Una de las amigas que lideró la búsqueda y difusión del caso en redes sociales, Mishell Muñoz, publicó un mensaje en sus historias de Instagram, en el que se niega a creer en la muerte de Nathaly.

"Ni siquiera creo en las noticias, ni creo que haya estado fuera de la morgue. En mi mente aún la debo seguir buscando viva", escribió Muñoz.

La Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (Remci) también lamentó la muerte de la estudiante de ingeniería en sistemas.

"Tu memoria nos compromete a seguir trabajando por espacios seguros, dignos y libres de violencia para todas las mujeres", escribió la Red.

Miles de personas en redes sociales lamentaron la muerte de la joven y exigieron que las autoridades investiguen y esclarezcan este caso.

Además, otras instituciones como la Universidad Yachay Tech emitieron su nota de pesar.