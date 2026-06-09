El cuerpo de Nathaly Mafla habría estado entre tres y cuatro días en la quebrada

La búsqueda de Nathaly Mafla, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional reportada como desaparecida desde el 4 de junio, terminó este martes 9 de junio de 2026 con el hallazgo de su cuerpo en una quebrada del sector de La Vicentina, en el centro-oriente de Quito.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Drones y cámaras de seguridad permitieron la ubicación

El cuerpo de la joven fue localizado a unos 20 metros de profundidad en una quebrada del sector de La Vicentina.

El hallazgo se produjo tras varios días de búsqueda liderada por la Policía Nacional, que reconstruyó los últimos movimientos de la universitaria mediante testimonios y registros de cámaras de videovigilancia.

El coronel Germán León, jefe de la Zona 9 de la Policía, informó que el cuerpo habría permanecido entre tres y cuatro días en el lugar donde fue encontrado.

La ubicación del cuerpo fue posible gracias al apoyo de un escuadrón de drones de Aeropolicial, que detectó indicios en la zona de difícil acceso.

Posteriormente, equipos especializados acudieron al sitio para confirmar el hallazgo y realizar el levantamiento del cadáver.

Nathaly Mafla había sido reportada como desaparecida el pasado 4 de junio, lo que activó operativos de rastreo en distintos sectores de la capital.

Hipótesis preliminar y traslado a Medicina Legal

Según explicó el oficial, una de las hipótesis preliminares apunta a que la joven habría caído desde una zona cercana a la avenida que bordea la quebrada.

Sin embargo, recalcó que serán las investigaciones de la Dinased y la Fiscalía las que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La extracción del cuerpo estuvo a cargo de personal del Cuerpo de Bomberos de Quito. Luego fue trasladado por Medicina Legal hasta el centro forense, donde se realizarán los exámenes correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.