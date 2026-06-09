Sospechoso de robo fue golpeado y luego liberado, al sur de Quito

Joven agredido por vecinos habría utilizado un arma de fuego para asaltar a sus víctimas.

Un joven de 21 años, sospechoso de un robo, fue golpeado y después liberado por vecinos del centro sur de Quito.

El hecho sucedió el lunes 8 de junio de 2026, en el barrio Obrero Independiente, sector de Puengasí. La alerta fue emitida al ECU 911.

Tras realizar patrullajes por el sector, uniformados encontraron al grupo de moradores agrediendo físicamente al presunto delincuente.

Vecinos no quisieron formalizar la denuncia por miedo

De acuerdo con las versiones de los vecinos, el sospechoso habría sido parte de un robo a otro joven que caminaba por el sector.

Comentaron que mediante amenazas verbales y con un arma de fuego le exigían entregar sus pertenencias, como celular y billetera.

Tras realizar inspecciones por el sector, las autoridades encontraron lo que parecía ser una pistola y dos motocicletas presuntamente utilizadas para cometer los robos.

Los moradores del sector no quisieron revelar su identidad y tampoco formular cargos contra el presunto delincuente, por miedo a represalias.