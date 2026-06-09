Madre de Nathaly Mafla recorre La Vicentina entregando afiches; 'Estoy desesperada, es mi hija'

Nathaly Mafla, una joven de 20 años, está reportada como desaparecida, en Quito.

La vida de Elizabeth Castillo cambió completamente el 4 de junio de 2026, cuando su hija Nathaly Mafla, desapareció tras salir de la Escuela Politécnica Nacional, en el centro-norte de Quito.

Nathaly, de 20 años, es de Tulcán. Se trasladó a Quito con el sueño de convertirse en una profesional. Por eso, ingresó a la Politécnica Nacional para estudiar Ingeniería en Sistemas.

Desde que perdieron contacto con la joven, su familia enfrenta momentos de incertidumbre y desesperación mientras intenta encontrar alguna pista que permita ubicarla.

"Estoy desesperada, necesito encontrar a mi hija. Es mi hija, yo no puedo esperar ni un minuto, ni un segundo", expresó su madre a Teleamazonas.

La última pista que tiene su familia es la grabación de una cámara de seguridad en la que se ve que Nathaly recorre una calle del sector La Vicentina, a las 19:30.

Por eso, Elizabeth Castillo recorre a pie las calles de ese barrio de la capital para entregar afiches de búsqueda a los transeúntes y a los dueños de locales comerciales. El objetivo es preguntar a las personas si vieron a su hija o si conocen su paradero.

"Le pido a la ciudadanía que si tienen cámaras me ayuden. Yo solo quiero saber por dónde fue mi hija para llegar hasta donde está", manifestó.

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¿Qué se sabe de la desaparición de Nathaly Mafla?

Las investigaciones señalan que la joven asistió a un evento que se realizaba en la universidad. Cámaras de seguridad registraron parte de sus movimientos durante esa jornada.

Según relata su familia, Nathaly se encontraba con varios compañeros cuando ingresó a un baño llevando consigo su bolso. Luego salió sin este objeto y ya no volvió a reunirse con sus amigos.

Otra grabación muestra a la estudiante caminando sola por las inmediaciones de la Universidad Politécnica Nacional y el último rastro de la joven fue por el sector de La Vicentina.

La Policía Nacional también mantiene operativos de búsqueda en la zona. Los agentes realizan levantamiento de información, reconstruyen posibles rutas y solicitan grabaciones de cámaras de seguridad para seguir los movimientos de Nathaly y obtener nuevas pistas sobre su desaparición.

La madre de la estudiante insiste en no perder la esperanza y hace un llamado a la ciudadanía. "Les pido que me ayuden a encontrar a mi hija. Yo no puedo estar tranquila", señaló.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información que contribuya a localizar a Nathaly Mafla Castillo se comunique al 1800 DELITO (335486).