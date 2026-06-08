Desaparición de Nathaly Mafla en Quito: esto es lo que se sabe

Nathaly Mafla desapareció en el centro - norte de Quito.

Nathaly Juliette Mafla Castillo fue vista por última vez el jueves 4 de junio de 2026 en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), en el centro-norte de Quito.

De acuerdo con su amiga, Mishell Muñoz, la joven fue captada por cámaras de seguridad del sector de La Vicentina alrededor de las 19:30.

En un video compartido por Muñoz en sus redes sociales, se observa a Nathaly caminando desorientada cerca del Colegio Manuel Córdova Galarza.

Esas imágenes no han sido confirmadas ni compartidas por organismos oficiales, pero Muñoz las ha usado para pedir ayuda a moradores del sector para dar con más pistas que permitan encontrar a la joven de 20 años.

La familia de Nathaly ha indicado que ella encargó su celular a un amigo para ir al baño y luego desapareció.

Por su parte, la Escuela Politécnica Nacional indicó que la revisión de cámaras muestra que Nathaly salió del campus "pocos minutos después de su ingreso".

La EPN informó que ha revisado las cámaras de seguridad en busca de pistas de la estudiante. EPN

Características físicas para ayudar en la búsqueda

Nathaly Mafla vestía pantalón negro, saco gris y chompa negra cuando desapareció.

La estudiante mide 165 centímetros, es de tez blanca, tiene ojos de color café y cabello largo castaño.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a la joven y devolverla a su hogar.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero puede comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).