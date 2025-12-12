Dos menores de edad fallecieron tras caer en un reservorio de agua en el cantón Guamote

Muerte de dos menores de edad en la comunidad Pull Chico en el cantón Guamote

La tragedia se instaló en la comunidad rural Pull Chico del cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo. Dos niños se ahogaron en un reservorio de agua.

El incidente que cobró la vida de un niño de cinco años y una niña de seis se registró el jueves 11 de diciembre cuando los menores cayeron accidentalmente en un gran reservorio de agua de la comunidad.

En horas de la tarde miembros del Cuerpo de Bomberos de Riobamba encontraron los pequeños cuerpos dentro del reservorio que se usa para riegos agrícolas en la zona.

La comunidad entera se sumió en el dolor al enterarse de la muerte de los dos menores que pertenecían a la misma familia.

Y moradores de la comunidad exigieron mayores medidas de prevención en zonas donde existen reservorios y estructuras de riesgo para evitar futuras tragedias.

Los equipos de rescate fueron alertados del suceso y tras la búsqueda solo pudieron rescatar los cuerpos en medio del llanto de sus familiares que nada pudieron hacer por los pequeños.

Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue de Riobamba para realizar la autopsia de ley la mañana de este viernes y confirmar la causa de muerte de los menores.