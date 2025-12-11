¡Conmoción en Quito por femicidio! Expareja asesinó a una joven en su cumpleaños

Un hombre fue detenido por el femicidio de su expareja en Quito.

Una mujer fue asesinada por su expareja en el sur de Quito. La Policía informó este jueves 11 de diciembre de 2025 que el agresor fue detenido.

En medio de su fiesta de cumpleaños, una joven de 21 años fue atacada por su expareja. Con un arma blanca el hombre la apuñaló varias veces en la espalda y cuello.

El crimen se registró en la vía pública, en el sector de La Ferroviaria, en el sur de Quito, según indicó la Policía Nacional.

Los uniformados llegaron al sitio y acordonaron la escena. Sin embargo, al llegar confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales.

El cuerpo de la joven fue levantado por personal de Medicina Legal y trasladado a la morgue para los trámites correspondientes.

"La Policía fue alertada por la comunidad (...) sobre las agresiones que estaba sufriendo una ciudadana", dijo José Luis Viera, jefe de Operaciones del Distrito de Policía Eloy Alfaro.

Mientras tanto, el agresor fue detenido y será procesado por el delito de femicidio. El hombre fue capturado cerca de la escena del crimen y fue puesto bajo órdenes de la autoridad competente.