Niños resultaron afectados por inhalar gases tóxicos en una escuela de Balzar, en Guayas

Los Bomberos acudieron a una escuela del cantón Balzar para atender una emergencia

Estudiantes de una unidad educativa del cantón Balzar, en Guayas, resultaron afectados por la inhalación de gases tóxicos, este jueves 16 de octubre del 2025. El hecho fue confirmado por el Ministerio de Educación.

Según la Cartera de Estado, la emergencia se produjo por la quema de cauchos en los exteriores del plantel 'Esperanza Caputi Olvera', y el humo les afectó por la inhalación de sustancias químicas.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los bomberos y paramédicos trasladaron a varios los menores a centros de salud. La Policía Nacional también acudió al sitio para evacuar a los estudiantes del plantel.

Por precaución, los padres de familia también acudieron al establecimiento y retiraron a sus hijos. En escuelas cercanas, las clases fueron suspendidas temporalmente para precautelar la seguridad de los estudiantes.

En julio pasado se registró un ataque químico que dejó 30 niños afectados en otra escuela de Balzar. En esa ocasión, la ministra de Educación, Alegría Crespo, dijo que ese hecho fue "premeditado".

¿Cuál es el estado de salud de los estudiantes?

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que los estudiantes afectados se encuentran fuera de peligro y fueron dados de alta tras recibir atención médica.

“Los estudiantes fueron trasladados de inmediato al Subcentro de Salud para una evaluación completa y fueron dados de alta tras confirmarse su buen estado de salud”, indicó el Ministerio en un comunicado.

La Cartera de Estado añadió que se mantiene la coordinación con las autoridades de salud y educativas para realizar el seguimiento del estado de los estudiantes.