1 459 menores están en casas de acogida en Ecuador; más del 60% son niñas

Luego de que ocho niños de entre 10 y 12 años escaparan de una casa de acogida en Conocoto, surgen interrogantes sobré cómo es el funcionamientos de acogimiento institucional de menores en Ecuador.

De los ocho niños que escaparon de la Casa Hogar María Campi de Yoder, el pasado 27 de junio, seis fueron localizados y dos aún siguen desaparecidos. Se trata de Darianyelis Rosales, de 12 años, y Luis Torres, de 10. Para localizarlos se activó la Alerta Emilia.

Según cifras del Ministerio de Desarrollo Humano, estos ocho niños forman parte de los 1 459 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en modalidad de acogimiento institucional, es decir, bajo la tutela del Estado.

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El acogimiento institucional es un mecanismo de protección destinado a menores cuyos derechos han sido vulnerados o que están privados de su entorno familiar.

El sistema de acogimiento institucional atiende a niños y adolescentes de entre 0 y 17 años que enfrentan situaciones de riesgo y que no cuentan con un familiar que pueda hacerse cargo de ellos de manera inmediata.

Entre las principales causas para su ingreso constan el abandono, el maltrato, los casos de abuso sexual, la trata de personas, la explotación, la orfandad, el desplazamiento forzado, la condición de refugio o hijos de padres que estén privados de libertad.

El objetivo de estas unidades es brindar protección temporal mientras se trabaja en la restitución de derechos, la reunificación familiar o, en algunos casos, la adopción.

Las niñas representan la mayoría de usuarios

Las estadísticas oficiales muestran que las niñas y adolescentes representan el 61% de los usuarios de las casas de acogida, mientras que los niños corresponden al 39%.

Por grupos de edad, la población más numerosa se concentra entre los 12 y 17 años, con 738 adolescentes acogidos. No obstante, también existen menores de muy corta edad dentro del sistema, incluidos 171 bebés de entre 0 y 3 años.

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Uno de los datos, que consta en un informe de mayo de 2026 del Ministerio de Desarrollo Humano, es que el 93,5% de los menores que están en acogimiento institucional vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza.

La modalidad de acogimiento institucional funciona a través de 65 unidades de atención que operan mediante convenios con Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), organizaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y servicios administrados directamente por el Estado.