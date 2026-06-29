Localizan a Maykel Paúl Curay Vaca, sexto niño desaparecido en Conocoto

La Fiscalía General del Estado informó que uno de los niños aún desaparecidos en Conocoto, Quito, fue localizado en Tulcán, este 29 de junio de 2026.

Se trata de Maykel Paúl Curay Vaca, quien según versiones del Gobierno escapó de una casa de acogida en la que se encontraba.

Fiscalía emitió Alerta Emilia por los dos niños que aún continúan desaparecidos.

Autoridades solicitan información

Los menores responden a los nombre de: Darianyelis Valeria Rosales y Luis Eduardo Torres Ojito.

Los niños fueron vistos por última vez el 27 de junio tras salir de una casa de acogida en Conocoto junto con otros seis menores que ya fueron localizados.

Cualquier información sobre su paradero debe ser comunicada al 9-1-1 o al 1-800 DELITO (335486).