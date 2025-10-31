'Estamos solitos'; Gobierno ofrece casa y ayuda para cuatro niños abandonados en Bolívar

Cuatro niños y una adolescente viven abandonados en el páramo de Bolívar.

Cuatro niños y una adolescente viven solos en el páramo de la provincia de Bolívar, luego de que su madre muriera y su padre los abandonara.

Un video de 22 minutos se difundió en redes sociales y mostró la historia de los menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad sin el cuidado de un adulto.

Cuatro niños fueron captados caminando por el páramo entre Tungurahua y Bolívar para conseguir papas para comer.

"Estamos solitos", dijo una de las niñas entre lágrimas de angustia. Los niños solos consiguen su comida y luego la cocinan en leña en una cocina improvisada dentro de la vivienda de bloque en Simiátug.

La vivienda de los menores tiene dos ventanas cubiertas con costales y cobijas para evitar que el ventarrón enfríe aun más la casa.

Los niños están solos. "No hay quién nos vea", dijo uno de los hermanos al video grabado por Israel Chicaiza para su cuenta de Tik Tok.

A partir de esta historia, el Ministerio de Desarrollo Humano anunció que brindarán ayuda a los menores y les entregarán una casa en un plazo de 15 días.

Paralelamente, el Ministerio de Salud Pública trabajará en la valoración médica de los infantes y el Ministerio de Educación gestionará la continuidad educativa de la hermana de 14 años, quien no estaba estudiando.

El Gobierno indicó que envió kits de ayuda para los menores luego de conocer la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.

Según el Ministerio de Desarrollo Humano, los cinco menores de entre 7 y 16 años tienen tres hermanos mayores de edad. Por lo que fueron trasladados de manera temporal con la mayor de ellos.

El Ministerio entregó colchones, camas, alimentos no perecibles y ropa para los menores. En su casa solo tenían una cama de tablas y paja con un par de cobijas en la que dormían todos juntos.

La madre de los menores murió cuando la menor de las niñas tenía solo dos meses de edad, según contó la hermana mayor en el video difundido en redes sociales.

En la casa de los niños no hay servicio de agua potable ni luz eléctrica, ya que "se fueron llevando por no pagar" hace un año, dice uno de los niños.