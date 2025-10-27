Educación confirma suspensión de clases presenciales en plantel de San Lorenzo por violencia
El Ministerio de Educación confirmó que el plantel 'Quito Luz de América' tendrá clases no presencial hasta el martes 28 de octubre.
La Unidad Educativa Quito Luz de América desarrollará sus actividades académicas bajo la modalidad no presencial durante dos días
Canva
Compartir
Actualizada:
27 oct 2025 - 18:57
La Unidad Educativa “Quito Luz de América”, ubicada en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, anunció la suspensión de clases presenciales los días lunes 27 y martes 28 de octubre de 2025.
Esta decisión se adoptó debido a los niveles de violencia que se registran en la zona de esa institución educativa y en el cantón San Lorenzo. La ministra de Educación, Alegría Crespo, confirmó a Teleamazonas que esa medida se tomó por "enfrentamientos armados" que se han registrado en la zona
A través de un comunicado, el plantel explicó que la decisión se adoptó “debido a la situación que se está viviendo en el sector y en el cantón San Lorenzo”, con el objetivo de proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Durante los dos días, los docentes enviarán las actividades dirigidas a los estudiantes mediante canales virtuales de WhatsApp “con el fin de garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y la seguridad de los miembros de la comunidad educativa”, indicó la Rectora de la Unidad Educativa.
Pronunciamiento del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura confirmó la suspensión de clases presenciales en ese plantel y dijo que se activaron “los protocolos de seguridad en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades de respuesta, ante los recientes eventos registrados en el cantón San Lorenzo”.
Esta Cartera de Estado dijo que "reitera su compromiso con el bienestar de la comunidad educativa y continuará el trabajo coordinado con las instituciones competentes para garantizar entornos seguros y protectores".
Compartir