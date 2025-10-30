Por segunda vez clausuran un centro de rehabilitación clandestino en Calderón

Por segunda ocasión un centro de rehabilitación clandestino ubicado en San José de Morán, parroquia Calderón, al norte de Quito fue clausurado por autoridades de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

El lugar, que ya había sido clausurado el pasado 20 de mayo, mantenía a 55 personas en condiciones deplorables, entre ellos 38 hombres, 14 mujeres y tres menores de edad.

Funcionarios del subcentro de salud ubicado frente al inmueble informaron que los fines de semana se realizaban fiestas con música a alto volumen y consumo de alcohol; incluso reportaron la llegada recurrente de mujeres en taxis y riñas entre presuntos trabajadores con moradores del sector.

Además, el personal médico detectó a uno de los internos con signos de desnutrición severa.

Durante la intervención, se constató hacinamiento en espacios reducidos dentro de un inmueble fraccionado en varios departamentos, alrededor de una cancha. Denuncias y testimonios recogidos en sitio dan cuenta de maltratos físicos y psicológicos.

Documentos hallados en el lugar evidencian que los familiares pagaban USD 120 mensuales por un supuesto tratamiento de desintoxicación, pese a que el establecimiento no contaba con acreditación sanitaria, condiciones mínimas de atención o personal calificado.

Los adultos fueron evaluados por personal de salud y entregados a sus familias. Los tres menores quedaron bajo custodia de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), a la espera de su reunificación con sus representantes legales.

Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón, indicó que, además de la clausura por atentar contra la salud y la seguridad de las personas, el responsable del lugar enfrenta una sanción que podría llegar hasta ocho salarios básicos unificados (USD 3 760).