Liberan en EE.UU. a la joven ecuatoriana Chantal Morales detenida por ICE

La ecuatoriana Chantal Morales fue detenida por ICE cuando intentaba abordar un avión.

La joven ecuatoriana Chantal Morales fue liberada en Estados Unidos tras ser detenida por agentes de ICE cuando intentaba abordar un avión.

La joven fue liberada el jueves 30 de julio de 2026, tras permanecer recluida en un centro de detención de Aurora.

Un juez federal ordenó la liberación bajo fianza de la mujer de 27 años. Mientras tanto, continúa su proceso migratorio.

De acuerdo con su abogada, Laura Lichter, el caso no se centra en la permanencia legal de Morales en territorio estadounidense.

Lichter cuestiona la decisión de las autoridades de detener a la ecuatoriana “sin una orden de arresto adecuada y sin una determinación individualizada de que la detención fuera realmente necesaria".

Morales ingresó legalmente a Estados Unidos en 2023, a través de una visa J-1 para programas de intercambio.

Según la defensa de la ecuatoriana, antes del vencimiento de su permiso para permanecer en ese país, presentó una solicitud para quedarse.

Agentes de ICE, vestidos de civiles, interceptaron a la mujer cuando abordaba un avión rumbo a Oakland, en el Aeropuerto Internacional de Denver.

Tras su detención, sus allegados lanzaron una campaña de GoFundMe para recaudar dinero para su defensa.